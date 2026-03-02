Haberler

Kocaeli'de otomobil alev alev yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Orhan Mahallesi Şehit Naki Önder Sokak ile Devran Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü otomobili durdurdu ve araçtan dışarı çıktı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı

Dün üsleri ABD'ye açtı, İran vurunca bugün geri adım attı
Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar

Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail'e kıyak geçtiler
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü

Beş yüz yıldır ayaktaydı! Tarihi saray füzelere hedef oldu
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi