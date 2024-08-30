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Kocaeli'de Otobüslere Hacker Saldırısı

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Kocaeli'de otobüslere atılan mesajlar ve uygulamalara yapılan hacker saldırısı nedeniyle şoförler endişeli.

'BÜYÜK İHTİMAL HACKER UYGULAMALARA GİRDİ'

Kocaeli'de otobüslere atılan mesaj ile ilgili konuşan özel halk otobüsü şoförü Ufuk Akyal, "Dinlenme süremizde durakta oturuyorduk. Arkadaşlara uygulamadan bomba ihbarı olarak mesaj gelmiş. Sonra afalladık; panikledik. Ondan sonra araçlarımıza binip uygulamaya baktık. Mobil uygulama üzerinden de 'haklenmiştir' diye bir mesaj geldi. Büyük ihtimal hacker uygulamalara girdi. Bütün şehir içi şoförleri olarak korku aşamasında gibi bir şeyiz. Can güvenliğimiz yok gibi bir şey şu an. Tura çıkacağız, çıksak mı çıkmasak mı onun düşüncesindeyiz. Milleti de mağdur etmek istemiyoruz" dedi.

'KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ'

Arkadaşlarının gelip kendisine söylediğini belirten Akyal, "Onlar geldi, 'Mesaj geldi' dediler. Biz de gittik mesaja baktık. En son bir mesaj daha gelmiş 'Böyle bir mesajı ciddiye almayın' diye. Ondan sonra rahatlamışken telefonumuzdaki uygulamaya mesaj geldi. Bu sefer istemsizce korkuyorsun böyle bir şey var mı, yok mu. Biz de sonuç olarak can taşıyoruz; ondan da korkumuz var olur mu, olmaz mı diye. Kısa bir süre içerisinde çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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