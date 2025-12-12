Haberler

Oto kaportacıda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Darıca'da bir oto kaportacı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir oto kaportacı dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Nene Hatun Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir oto kaportacı dükkanında, saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dükkanda hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
