Kocaeli'de oto hırsızlığı şüphesiyle 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Aralık'ta ilçede yaşanan oto hırsızlığı olayına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında B.K, S.U. ve E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. ve S.U. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.D. serbest bırakıldı.