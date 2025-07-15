Kocaeli'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Gebze'de çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yangının kontrol altına alınacağına dair mesaj paylaştı.

Bölgede saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahaleyi sürdürüyor. Bölgeye giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumaköy, yangın bölgesindeyiz. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. İnşallah, sahada görev yapan tüm ekiplerimizin gayretleriyle yangını en kısa sürede söndüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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