Kocaeli'de Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

KOCAELİ'de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Kuruçeşme mevkiinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.