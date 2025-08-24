Kocaeli'de Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Kocaeli'de Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
Kocaeli'nin Kuruçeşme mevkiinde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

KOCAELİ'de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Kuruçeşme mevkiinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
