Kocaeli'de Orman Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
Derince ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan 3 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.
3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan 3 kişi dumandan etkilendi. Olay yerinde bulunan ambulansa hastaneye kaldırılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber-Kamera: Ardacan UZUN/DERİNCE(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel