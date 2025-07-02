Kocaeli'de Orman Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

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Derince ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan 3 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan 3 kişi dumandan etkilendi. Olay yerinde bulunan ambulansa hastaneye kaldırılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN/DERİNCE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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