Kocaeli'de okul kantininden para çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler

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Kocaeli'de okul kantininden para çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Kocaeli'de okul kantininden para çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, okul kantininden para çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, okul kantininden para çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir okulun kasasından gece hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, benzer suçlardan 70 kaydı olduğu tespit edilen T.M.D'nin (17) eşkalini belirledi.

Çevrede araştırma yapan polis, zanlıyı kent meydanında yakaladı.

Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu sonrasında nöbetçi hakimliğe çıkartılan T.M.D. tutuklandı.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Saraybahçe Kocaeli Güncel Haberler

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