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Kocaeli'de Öğretmeni Bıçaklayan Baba-Oğul Yakalandı

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Kocaeli'de bir ilkokulun bahçesinde öğretmeni bıçaklayan baba ve oğlu, polis tarafından yakalandı. Baba ve oğul, adliyeye sevk edildi.

OĞUL YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Derince ilçesindeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde Murat Tosun'u bıçakladığı belirlenen M.K. (51) ile oğlu B.K.'yi (24) olaydan sonra kaçtıkları otomobilde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan baba oğul, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

ARAÇLA TAKİP ETTİLER

Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Baba ve oğlunun aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Murat Tosun'u araçla takip ettiği, okula girdiği sırada B.K.'nin çok sayıda yerinden bıçakladığı, M.K.'nin ise muştayla vurduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Murat Tosun Kocaeli Baba Güvenlik Adliye Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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