Kocaeli'de Öğretmeni Bıçaklayan Baba-Oğul Yakalandı

OĞUL YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Derince ilçesindeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde Murat Tosun'u bıçakladığı belirlenen M.K. (51) ile oğlu B.K.'yi (24) olaydan sonra kaçtıkları otomobilde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan baba oğul, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

ARAÇLA TAKİP ETTİLER

Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Baba ve oğlunun aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Murat Tosun'u araçla takip ettiği, okula girdiği sırada B.K.'nin çok sayıda yerinden bıçakladığı, M.K.'nin ise muştayla vurduğu öğrenildi.