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Kocaeli'de motosiklet, scooter ve motokuryelere 2 gün trafik yasağı geldi

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Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının 2 gün süreyle tedbiren yasaklandığını açıkladı. Yasağın yarın 06.00'dan 15 Ekim Perşembe 23.59'a kadar süreceği belirtildi.

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 2 gün yasaklandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte 14-15 Ekim tarihlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin yarın saat 06.00'dan 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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