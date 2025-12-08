Haberler

Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İzmit ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü O.A., kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde öldüğünü belirledi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

O.A'nın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
