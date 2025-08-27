Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde virajı dönemeyen motosikletin trafik yön levhasına çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Körfez Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Milli İrade Meydanı istikametine giden Ramazan K.'nin kullandığı 41 ATG 031 plakalı motosiklet, virajda sürücünün kontrolünden çıkarak trafik yönlendirme levhasına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Ramazan K. ve arkasındaki yolcu E.S., düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yarlılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ramazan K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),