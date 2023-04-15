Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocaeli'de lise öğrencisinin akran zorbalığına uğramasına soruşturma

Kocaeli'de lise öğrencisinin akran zorbalığına uğramasına soruşturma

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lise öğrencisinin akran zorbalığına uğramasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lise öğrencisinin akran zorbalığına uğramasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisine arkadaşları tarafından fiziksel şiddet uygulanması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Sosyal medyaya da yansıyan bazı görüntüler üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Anadolu Lisesi Başiskele Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title