Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi

Kartepe'de yapılan denetimlerde ruhsatsız kumar oynatıldığı tespit edilen bir işletme ve tombala oynayan 7 kişiye toplam 81 bin 228 lira ceza kesildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine yönelik denetimde, 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, M.M'nin ruhsatsız şekilde umuma açık hale getirilen bir yerde kumar oynattığı belirlendi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynandığı değerlendirilen 2 bin 800 liraya el konuldu.

Ayrıca, tombala oynadığı tespit edilen 7 kişiye toplam 81 bin 228 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
