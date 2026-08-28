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Kocaeli'de korsan taşımacılığa 100 bin lira ceza

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Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin lira ceza uygulandı.

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 100 bin lira idari para cezası kesti.

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA
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