Haberler

Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 30 gün el konuldu ve araç 60 gün trafikten menedildi. Yolcuya da 3 bin 870 lira ceza uygulandı.

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 100 bin lira idari para cezası kesti.

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Araçta bulunan yolcuya da aynı kanunun ilgili maddesi gereğince 3 bin 870 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz

Görüşmenin detaylarını anlattı: Birlikte hareket edeceğiz
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kızını yaraladı

Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kızını yaraladı
Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu

Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu
Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Koku ihbarı üzerine kapıyı kırdılar, korkunç manzarayla karşılaştılar
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor