Köpeği demir çubukla öldüren şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tasmalı haldeki bir köpeği demir çubukla vurarak öldüren S.D., tutuklandı. Olayın ardından hayvanseverler adliye önünde protesto düzenledi.
Olay, 8 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Gökçeören Mahallesi Üçgaziler mevkisinde meydana geldi. S.D., tasmasından bağlı halde bulunan köpeğe demir çubukla vurarak öldürdü. S.D. ardından ölen köpeği tasmasından sürükleyip yeşil alana bıraktı. Geri dönen S.D., köpeği darbettiği noktaya akan kanı suyla temizledi. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, S.D.'yi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.D., bugün öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye önünde toplanan hayvanseverler, jandarma aracındaki S.D.'ye 'katil' sloganlarıyla tepki gösterdi. İşlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HABER: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),