Belediye otobüsü ile motokuryenin çarpıştığı kaza kamerada

Güncelleme:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir belediye otobüsü ile motokuryenin çarpıştığı kazada, motokurye hafif yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde kavşakta belediye otobüsü ile çarpışan motokuryenin hafif şekilde yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 24 Aralık günü saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen belediye otobüsü ile motokurye kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü sürüklenerek hafif şekilde yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Haber: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
