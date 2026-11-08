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Kocaeli'de kavşaklardaki akıllı sinyalizasyon aylık 1,7 ton yakıt tasarrufu sağlıyor

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Kocaeli'de kavşaklardaki akıllı sinyalizasyon aylık 1,7 ton yakıt tasarrufu sağlıyor
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Kocaeli'de 270 ışıklı kavşaktan yaklaşık yüzde 90'ında kullanılan akıllı sinyalizasyon, araç yoğunluğuna göre ışık sürelerini düzenliyor. Sistem aylık yaklaşık 1,7 ton yakıt tasarrufu sağlarken karbon salımını 3,2 ton azaltıyor, kavşaklarda beklemeyi de azaltıyor.

Kocaeli'de kavşaklarda yaygın olarak kullanılan akıllı sinyalizasyon sayesinde trafik akışının iyileştirilmesiyle yakıt tasarrufu sağlanırken karbon salımı azaltılıyor.

Kent genelinde 46'sı tramvay, 224'ü araç trafiğine hizmet veren toplam 270 ışıklı kavşak bulunuyor.

Araç sinyalizasyon kavşaklarının yaklaşık yüzde 90'ında, asfalt altına yerleştirilen manyetik dedektörler aracılığıyla araç yoğunluğunu algılayan trafik uyarımlı sinyalizasyon sistemi kullanılıyor.

Sistemde asfaltın altına yerleştirilen bakır kablolar, üzerinden geçen araçların metal gövdelerinin oluşturduğu elektromanyetik değişimi algılayarak kontrol cihazına bilgi gönderiyor.

Bu veriler doğrultusunda trafik ışıklarının yeşil ve kırmızı yanma süreleri, kavşağa gelen araç sayısı ve yoğunluğuna göre düzenleniyor. Böylece bir yönde araç kuyruğu oluştuğunda yeşil ışık süresi uzatılabilirken araç bulunmayan veya yoğunluğun az olduğu yönlerde bu süre kısaltılabiliyor.

Sistem sayesinde kırmızı ışıkta bekleme süresinin azalmasıyla aylık yaklaşık 1,7 ton yakıt tasarrufu sağlanırken karbon salımı 3,2 ton azalıyor.

"Hedefimiz, Kocaeli'nin ulaşım altyapısını geleceğin akıllı şehir teknolojilerine hazırlamak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi Şefi Adil Tarık Özkurt, AA muhabirine, sinyalizasyon sistemlerinde kullanılan teknolojilerin araç trafiğini farklı yöntemlerle algılayarak trafik yönetimine katkı sağladığını söyledi.

Burada temel kriterin kavşağa gelen araç sayısı ve trafik yoğunluğu olduğunu belirten Özkurt, "Örneğin bir yönde araç kuyruğu oluşmuşsa sistem bunu algılayabiliyor ve yeşil ışık süresini uzatabiliyor. Diğer tarafta araç yoksa o yöne gereksiz yere yeşil süre ayrılmasının önüne geçilebiliyor. Bunlar, belirlenen minimum ve maksimum süreler içerisinde gerçekleşiyor. Amacımız, kavşakta bekleyen araçların ihtiyacına göre mevcut zamanı en doğru şekilde kullanmak." diye konuştu.

Özkurt, trafik uyarımlı ve gelişmiş sinyalizasyon sistemleri sayesinde kavşaklardaki trafik talebine daha etkin yanıt verildiğini dile getirerek, "Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse kavşağın geometrik yapısına ve trafik yoğunluğuna bağlı trafik uyarımlı sistemlerde ortalama araç bekleme sürelerinde yaklaşık yüzde 10-30 iyileşme sağlanabilmektedir. Bu sayede kuyruk oluşumunun azaltılması, trafik akışının iyileştirilmesi ve kavşak kapasitesinin daha verimli kullanılması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kent genelinde kullanılan akıllı sinyalizasyon sistemleriyle ilgili değerlendirmelerde ortalama yüzde 18 performans artışı elde edildiğini anlatan Özkurt, "Bu uygulamalar kapsamında aylık yaklaşık 1,7 ton yakıt tasarrufu ve 3,2 ton karbon salımı azalımı tespit edilmiştir. Trafik akışının iyileştirilmesiyle araçların kavşaklarda gereksiz beklemelerinin ve dur-kalk hareketlerinin azaltılması, böylece yakıt tüketimi ve çevresel etkilerin düşürülmesi amaçlanmaktadır." dedi.

Özkurt, Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, akıllı ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerini kent genelinde yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda adaptif sinyalizasyon, yapay zeka destekli trafik yönetimi ve yeni nesil araç algılama teknolojilerini yakından takip ettiklerini anlatan Özkurt, "Mevcut uygulamalarımızdan elde edilen sonuçları değerlendirerek bu teknolojilerin diğer kavşaklarımızda da kullanılabilirliğini inceliyoruz. Temel hedefimiz, gelişen teknolojilerden yararlanarak trafik yönetiminde daha etkin, verimli ve çevre dostu çözümler geliştirmek ve Kocaeli'nin ulaşım altyapısını geleceğin akıllı şehir teknolojilerine hazırlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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