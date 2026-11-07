Kocaeli'de Kartepe Kuzuyayla kar yağışıyla beyaza büründü, ekipler kar küredi

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KOCAELİ'nin kış turizmiyle öne çıkan noktalarından Kartepe Kuzuyayla, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Kartepe zirvesindeki Kuzuyayla'da ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede güzel manzaralar oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle Kartepe zirvesi ve Kuzuyayla güzergahında kar küreme ve temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı