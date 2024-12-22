Kocaeli'de Karavan Patlaması: 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karavandaki piknik tüpünün patlaması nedeniyle 1 kişi yaralandı.

İzmit sahilindeki açık otoparkta park halinde bulunan bir çekme karavanda piknik tüpü patladı. Patlamanın şiddetiyle karavanın ön camı yerinden çıkarak park halindeki başka bir karavana çarptı.

Diğer karavanlarda bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda hafif yaralanan 1 kişinin özel araçla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.