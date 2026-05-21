KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde polisin operasyonunda, kamyonette 300 bin sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla bir şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu, Çayırova ilçesinde durdurulan kamyonette arama yapıldı. Aramalarda, 300 bin sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı