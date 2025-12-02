Haberler

Kocaeli'de Kafeteryada Yangın: Hasar Meydana Geldi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Hacıhalil Mahallesi'ndeki yangın, çevredekilerin ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın hasara neden oldu.

Hacıhalil Mahallesi 1202/3 Sokak'ta bulunan iki katlı kafeteryada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın dolayısıyla iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
