Kocaeli'de Kafeteryada Yangın: Hasar Meydana Geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın hasara neden oldu.

Hacıhalil Mahallesi 1202/3 Sokak'ta bulunan iki katlı kafeteryada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın dolayısıyla iş yerinde hasar oluştu.