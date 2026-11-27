Kocaeli'de kaçak sigara operasyonunda 2 iş yeri arandı, 4 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 iş yerinde arama yapıldı ve operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 300 bin makaron, 2 bin 795 paket kaçak sigara, 25 elektronik sigara ve 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Operasyon kapsamında 2 iş yerinde yapılan aramalarda 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 795 paket kaçak sigara, 250 elektronik sigara tütünü, 5 elektronik sigara makinesi, 25 elektronik sigara, 30 paket puro, 30 paket tütün, 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.