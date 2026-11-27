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Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında 2 iş yerinde yapılan aramalarda 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 795 paket kaçak sigara, 250 elektronik sigara tütünü, 5 elektronik sigara makinesi, 25 elektronik sigara, 30 paket puro, 30 paket tütün, 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA