Kocaeli'de kaçak kum midyesi avcılığı yapan 3 kişi yakalandı

Kocaeli'de toplanması ve satışı yasak olan kum midyesi avcılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başiskele ilçesi açıklarında yasak kum midyesi avcılığı yapan kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Denizden polis botu ile Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adam ekibi, karadan da bölge ekipleri tarafından yasak kum midyesi avcılığı yapan C.S, T.S. ve C.S. yakalandı.

Ele geçirilen 6,5 çuval kum midyesi denize bırakılırken, bir dalgıç elbisesi de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.