Kocaeli'de jandarma tırda 6 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirdi

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Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından bir tırda 6 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bir tırda yapılan aramada, 6 ton 250 kilogram kaçak tütün bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA