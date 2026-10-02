Kocaeli'de jandarma tırda 6 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirdi

Kocaeli'de jandarma tırda 6 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir tırda yapılan aramada 6 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Valilik açıklamasına göre olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından bir tırda 6 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda bir tırda yapılan aramada, 6 ton 250 kilogram kaçak tütün bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA