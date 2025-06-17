Kocaeli'de Itfaiye Ekipleri Sıkışan Kedi Yavrusunu Kurtardı

Kocaeli'de Itfaiye Ekipleri Sıkışan Kedi Yavrusunu Kurtardı
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Gebze'de bir iş yerinin prefabrik ofisinin altında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, kediyi tedavi için veteriner hekime götürerek sahiplenildiğini belirtti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde prefabrik ofisin altında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sultanorhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'nde kedi yavrusunun, bir iş yerinin prefabrik ofisinin altına sıkıştığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Tedavisi için veteriner hekime götürülen kedinin, itfaiye ekiplerince sahiplenildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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