Kocaeli'de İş Yerinin Kurşunlanması: 2 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim'de İzmit'te bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen B.C. ve İ.D. isimli şüpheliler, İstanbul'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet" ve "silahlı tehdit" suçlamalarıyla tutuklandı.