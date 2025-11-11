Kocaeli'de İş Yeri Yangınında 7 Kişi Tutuklandı

7 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangın soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası Kastla Öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ise 'Suçluyu Kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; 7 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erol POLAT-Selda Hatun TAN/KOCAELİ,