Kocaeli'de İş İnsanı Nurhan Ör'ün Öldürülmesi Davasında 6 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Kocaeli'de iş insanı Nurhan Ör'ün öldürülmesine ilişkin davada 6 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar I.E., F.G., E.D., C.A., A.T.. ve B.T. ile taraf avukatları ve maktul Ör'ün ailesi hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların açıklamaları ve dosya incelendiğinde, eylemin I.E'nin planlamasıyla gerçekleştiği belirtilerek, maktulün araç bagajında iken, elleri, ayakları, bacakları ve ağzı bağlı şekilde halıya sarılı vaziyette hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı anlatıldı.

Sanıkların nihai amacının maktulü öldürmek olduğunun, olaydan bir gün önce sülfürik asit, satır, tulum, siperlik, muşamba alınmasından ve itiraf eden sanıkların beyanlarından anlaşıldığına değinilen mütalaada, sanıkların fiil üzerinde ortak hakimiyet kurarak tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak içi Nurhan Ör isimli kişiyi öldürdüklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Söz konusu mütalaada, tutuklu 6 sanığın, "delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar, "birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs"ten ise 10 yıldan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca, sanıklar C.A. ve F.G'nin "ruhsatsız silah bulundurma"dan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapsi talep edildi.

Olayın geçmişi

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hakkında kayıp ihbarı yapılan iş insanı Nurhan Ör'ün tasarlanarak öldürüldüğü yönündeki şüpheler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 9 Kasım 2023'te 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

1000 dakikadan fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin maddi kazanç elde etmek için İstanbul'da galeriye çağırdıkları Ör'ü darbederek ağır yaraladıklarını ve halıya sararak otomobil bagajında Kartepe'deki bir çiftliğe getirdiklerini tespit etmişti.

Yolda hayatını kaybettiği değerlendirilen iş insanının cesedinin asit dökülerek eritildiğini belirleyen ekiplerin olaya ilişkin yakaladığı zanlılar arasında Ör'ün lise arkadaşlarının da bulunduğu öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Kasım 2023'te adliyeye sevk edilen zanlılardan I.E., F.G., E.D., C.A., A.T. ile oğlu B.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, N.T. (61) ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.