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Kocaeli'de inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir inşaat işçisi, çalıştığı binanın iskelesinden düşerek hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaattaki iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.

Çınarlı Mahallesi Çene Suyu Caddesi'nde 4 katlı bir inşatta çalışan Atilla Öztürk, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleden düştü.

Öztürk'ün düştüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
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