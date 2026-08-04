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Kocaeli'de Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kocaeli'de Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı'nda boğulma ve orman yangınlarına karşı tedbirler, sahipsiz hayvanlar, metruk yapılar ve park aydınlatmaları ele alındı. Vali İlhami Aktaş başkanlığındaki toplantıda kurum sunumları yapıldı, emniyet ve jandarma çalışmaları değerlendirildi.

Kocaeli Valiliğinde "Genişletilmiş İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda,

boğulma ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler, sahipsiz hayvanlara ilişkin çalışmalar, ilçelerdeki metruk yapılara ilişkin son veriler ile park ve rekreasyon alanlarının aydınlatılmasına yönelik faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda, ilgili kurum müdürlüklerince sunumlar yapıldı, emniyet, jandarma birimlerince yürütülen ve yapılacak çalışmalar gözden geçirildi.

İlgili kurum yetkililerinin geçen ay yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulunmasının ardından, koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

Vali Aktaş, çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, planlanan projelerin hayata geçirilmesi için talimat verdi.

Toplantıya ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA
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