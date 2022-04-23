Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 2 kişi defnedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri toprağa verildi.

Kandıra Devlet Hastanesinden alınan Sarnıçlar Mahalle muhtarı Recep Çalık'ın cenazesi, Katcalı Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Çalık'ın cenazesi, aile kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Çalık'ın ailesini yanı sıra Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal ile Belediye Başkanı Adnan Turan ve vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden diğer sürücü Sabri Çakıroğlu'nun cenazesi, morgdan alınarak İzmit'teki Yeşilova Merkez Camisi'ne getirildi.

Çakıroğlu'nun çocukları Caner ve Eren Çakıroğlu, burada taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çakıroğlu'nun cenazesi, Yeşilova Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, kazada yaralanan Çakıroğlu'nun eşi İlknur Çakıroğlu'nun taburcu edildiği, çiftin kaza sırasında bir yakınlarının cenazesi nedeniyle Kandıra'ya başsağlığına gittikleri öğrenildi.

Olay

Kandıra yönünde seyreden Recep Çalık idaresindeki 41 ADM 740 plakalı otomobil, dün karşı yönden gelen Sabri Çakıroğlu yönetimindeki 41 AHA 802 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Sürücüler Çalık ve Çakıroğlu olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan İlknur Çakıroğlu Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.