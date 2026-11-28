Kocaeli'de iki kamyon arasında sıkışan 55 yaşındaki Solmaz hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin 28 Haziran Mahallesi mevkisinde dün akşam, freni boşalan eski kamyonla diğer kamyon arasında sıkışan 55 yaşındaki Yüksel Solmaz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Solmaz, doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ'de freni boşalan kamyonla öndeki kamyonun arasında sıkışan Yüksel Solmaz (55) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde 28 Haziran Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kamyon şoförü Yüksel Solmaz, çalıştığı firmanın verdiği yeni kamyona eski kamyonundaki malzemelerini aktarmak istedi. Bu sırada eski kamyonun freni boşalıp hareket etti. Solmaz, iki kamyon arasında kalıp, sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Yüksel Solmaz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Solmaz, doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.