Kocaeli'de Hayali Şirket Kurarak 4 Milyon TL Dolandıran Şüpheliler Yakalandı

KOCAELİ'de hayali şirket kurarak 8 kişiyi yaklaşık 4 milyon TL dolandıran şüpheliler polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Körfez ilçesinde hayali şirket vurarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından Körfez ilçesinde 2 şüpheli, Kırşehir'de de 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 85 bin TL, çok sayıda boş senet, farklı iş yerlerine ait 2 kaşe, araç satış sözleşmesi, kartvizit, 17 farklı kişi üzerine açılmış banka kartları ile 6 cep telefonu ele geçirildi. 3 şüphelinin hesabındaki toplam 416 bin TL'ye bloke konulurken, 6 araca satış yapılmaması için de şerh koyuldu. Yapılan araştırmada şüphelilerin 8 kişiyi yaklaşık 4 milyon TL dolandırdıkları belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan D.C.Y., A.D. ve B.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.