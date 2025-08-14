Kocaeli'de Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Kocaeli'de motosikletli polis timlerinin gerçekleştirdiği bir operasyonla hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. isimli firari yakalandı. Yapılan kontrollerde 5 farklı aranma kaydı olduğu belirlendi. Hükümlü, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, İzmit ilçesinde şüphe üzerine U.Y'yi durdurdu.
Yapılan kontrolde ekipler, U.Y'nin cezaevi firarisi olduğunu, hakkında da 5 farklı aranma ile 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel