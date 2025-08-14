Kocaeli'de Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de motosikletli polis timlerinin gerçekleştirdiği bir operasyonla hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. isimli firari yakalandı. Yapılan kontrollerde 5 farklı aranma kaydı olduğu belirlendi. Hükümlü, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, İzmit ilçesinde şüphe üzerine U.Y'yi durdurdu.

Yapılan kontrolde ekipler, U.Y'nin cezaevi firarisi olduğunu, hakkında da 5 farklı aranma ile 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon

Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'in eşinden kan donduran iddia: Kaynanam karnıma dakikalarca tekme attı

Olay yaratan itiraf: Dakikalarca tekmeledi, kafamdan kan akıyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.