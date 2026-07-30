Kocaeli'de hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı.

Bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????

Kaynak: AA