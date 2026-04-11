Kocaeli'de trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastahanelere sevk edildi.

Tayfun O. yönetimindeki 34 BST 874 plakalı hafif ticari araç, Kandıra Işıklar mevkisinde Kocaeli yönüne dönüş yapmak isteyen Yasin Ö'nün kullandığı 41 N 1011 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen sürücü Tayfun O, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım
