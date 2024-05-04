Kocaeli Valiliği, 'Gönülden Gönüle' Projesiyle 20 Aileye Ziyarette Bulundu
Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında Gölcük ve Körfez ilçelerinde 20 aileye ziyaret gerçekleştirildi. Vali Yardımcıları, ailelerin ihtiyaçlarını inceledi ve Vali Yavuz'un selamlarını ileterek gereken yardımların yapılacağını bildirdi. Ziyaretler sırasında çocuklara hediyeler verildi.
Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gölcük ve Körfez ilçelerinde 20 aileye ziyarette bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler sürüyor.
Bu kapsamda Vali Yardımcısı Ekrem Çalık Körfez ilçesinde ve Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy Gölcük ilçesinde 20 aileyi ziyaret etti.
Ailelerin ihtiyaç durumlarını inceleyen vali yardımcıları, Vali Yavuz'un selamlarını ileterek, gerekenlerin yapılacağını bildirdi.
Ziyaretler sırasında karşılaştıkları mahalle sakinleriyle de sohbet eden vali yardımcıları, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.