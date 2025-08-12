Kocaeli'de Forklift Devrildi: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir lojistik deposunda forkliftin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kömürcüoğlu Caddesi'ndeki bir lojistik deposunda Fatih G'nin kullandığı forklift devrildi. Sürücü, aracın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İş makinesinin altından kendi imkanıyla çıkan Fatih G. sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
