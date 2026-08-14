Kocaeli'de 31 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, "kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilikleri araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.K. Dilovası ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA