Kocaeli'de 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan N.Ş. (23) İzmit'te yakalandı.
Kocaeli'de 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.Ş'yi (23) İzmit'te yakaladı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz