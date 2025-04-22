Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de, hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan ve 71 suç dosyasından aranan K.S. (35) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.