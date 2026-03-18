Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan, 2019 yılından bu yana firari olarak aranan, meslekten ihraç edilmiş uzman çavuş İ.A, Derince'de saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
