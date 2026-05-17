Kocaeli'de "Sumud'a Destek Araç Konvoyu" oluşturuldu
Kocaeli'de, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen 'Sumud'a Destek Araç Konvoyu'nda yüzlerce araç Türk ve Filistin bayraklarıyla konvoy oluşturdu.
Kocaeli'de, Filistin'e destek amacıyla "Sumud'a Destek Araç Konvoyu" düzenlendi.
Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküllerinin organizasyonuyla Vinsan Yerleşkesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, araçlarına Türk ve Filistin bayrakları astı.
"Kocaeli Filistin İçin Yollarda" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte sürücüler, klakson çalarak konvoy oluşturdu.
Yüzlerce araçtan oluşan konvoy, Milli İrade Meydanı, Eski Kandıra Sapağı, Seka Tüneli, Sekapark ve Büyükşehir Belediyesi güzergahını takip etti.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu