Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon: 16 gözaltı

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilenlere yönelik bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HABER: Selda Hatun TAN/KOCAELİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
