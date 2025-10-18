Kocaeli'de Fabrikadaki Konteynerde Yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, konteynerin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikadaki konteynerde çıkan yangın hasara neden oldu.
Pelitli Mahallesi'nde plastik ve kauçuk ürünler üreten bir fabrikadaki konteynerde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel