Kocaeli'de fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi öldü Güncel Haberler Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti. İşçilerin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dilovası Çerkeşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrika içerisinde 2 kişi baygın bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. YAŞAMLARINI YİTİRDİLER Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve AFAD ekipleri, fabrikada inceleme gerçekleştirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Dilovası Kocaeli Güncel Haberler

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