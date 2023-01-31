Kocaeli'de fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi öldü
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti. İşçilerin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dilovası Çerkeşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrika içerisinde 2 kişi baygın bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
YAŞAMLARINI YİTİRDİLERKimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ve AFAD ekipleri, fabrikada inceleme gerçekleştirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel