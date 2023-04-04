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Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'de evlerden ziynet eşyası ve para çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de evlerden ziynet eşyası ve para çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ve Çayırova ilçelerinde iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 80 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı belirlenen zanlılar D.K. ve S.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çayırova Kocaeli Güncel Haberler

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