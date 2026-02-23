Haberler

Kocaeli'de Tek Katlı Evde Yangın: Ev Sahibi Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başiskele'de tek katlı betonarme bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında elinden yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde tek katlı betonarme evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Elinden yaralanan ev sahibi, hastaneye kaldırıldı.

Yeniköy Merkez Mahallesi Bıyık Sokak'taki tek katlı betonarme evde, saat 10.00 sıralarında çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Alevleri söndürmeye çalışırken elinden yaralanan ev sahibi de ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var