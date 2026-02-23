Kocaeli'de Tek Katlı Evde Yangın: Ev Sahibi Yaralandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde tek katlı betonarme evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Elinden yaralanan ev sahibi, hastaneye kaldırıldı.

Yeniköy Merkez Mahallesi Bıyık Sokak'taki tek katlı betonarme evde, saat 10.00 sıralarında çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Alevleri söndürmeye çalışırken elinden yaralanan ev sahibi de ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı